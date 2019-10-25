Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması Fenerbahçe, akciğerinde enfeksiyon teşhis edilen kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ve birkaç hafta dinleneceği duyurdu.

Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu olan kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ifade edildi. Futbolcunun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi.

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