Fenerbahçe'den Harun Tekin açıklaması
Fenerbahçe, akciğerinde enfeksiyon teşhis edilen kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ve birkaç hafta dinleneceği duyurdu.25 Ekim 2019 Cuma 14:06
Fenerbahçe kalecisi Harun Tekin'de akciğer enfeksiyonu Fenerbahçe Futbol Takımı'nın kalecilerinden Harun Tekin'in akciğerinde enfeksiyon teşhis edildiği bildirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, akciğer enfeksiyonu olan kaleci Harun Tekin'in tedavisine başlandığı ifade edildi.
Futbolcunun geçirdiği rahatsızlık nedeniyle birkaç hafta istirahat edeceği belirtildi.
YORUM YAZ