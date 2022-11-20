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Spor Fenerbahçe'den güldüren paylaşım
Spor

Fenerbahçe'den güldüren paylaşım

Dünya Kupası'nın açılış gollerini kaydeden Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Valencia için Sarı-Lacivertliler'den güldüren bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 21:03:00 - 2022-11-20 21:04:16
Fenerbahçe'den güldüren paylaşım

Fenerbahçeli taraftarlar Enner Valencia'nın Dünya Kupası performansıyla mest oldu. Jorge Jesus'un göreve gelişiyle takımın as forveti olan Valencia, Süper Lig arasına gol kralı olarak girdi.

Messi ve Ronaldo'ya gönderme! Fenerbahçe'nin Valencia paylaşımı sosyal medyayı salladı

İlk yarıda 3 gol

Ekvador'un kaptanı Valencia, Katar maçında yarım saatte 3 gol kaydetti ancak bir tanesi VAR'dan döndü. Açılış gollerini kaydeden Valencia için Fenerbahçe'den ilginç bir paylaşım geldi.

"Goat" Vurgusu

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular olarak gösterilen Messi ve Ronaldo'nun turnuva öncesi çektirdiği fotoğraf, Fenerbahçe tarafından ti'ye alındı. Sarı-Lacivertliler, Messi ve Ronaldo'nun satranç oynadığı fotoğrafın arkasına Valencia'nın kahve içtiği fotoğrafı ekledi. Bu paylaşım 1 saat içinde 100 bine yakın beğeni aldı.

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