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Spor

Fenerbahçe’den gidecek oyuncular kesinleşiyor

Fenerbahçe gelecek sezon planına gidecekler listesiyle başlıyor. Gustavo dışındaki tüm yabancılara kapı açık. Sarı-lacivertli takımda Tolga Ciğerci kalıyor, Hasan Ali ve Mehmet Ekici ise gönderiliyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 12:21:00 -
Fenerbahçe’den gidecek oyuncular kesinleşiyor

Sarı-lacivertlilerde yeni sportif direktör Emre Belözoğlu gelecek sezonun yapılanması için önce gidecek oyuncularla ilgili sorunları çözmeye çalışacak.

Gitmesine izin verilmeyen tek kişi Gustavo

Verimsiz yabancılardan talibi çıkan hemen gönderilecek. Bu isimlerin başında Zajc ve Jailson geliyor. Bunun yanı sıra Garry Rodrigues ve Dirar ayrılmak istemeleri durumunda kalmalarında ısrarcı olunmayacak. Kiradan dönecek Zanka ve Frey'e takım bulmaları talimatı verilecek. Luiz Gustavo ise çok iyi bir teklif gelmemesi halinde kalacak.

Falette için girişim yapılacak

Kiralık sözleşmesi biten Simon Falette için Frankfurt'la masaya oturulacak. Oyuncunun uygun bir bonservis bedeli olması halinde alternatif stoper olarak kadroda tutulması gündemde. Sözleşmesi biten oyuncular Mehmet Ekici ve Hasan Ali Kaldırım'a yeni sözleşme önerilmeyecek. Tolga Ciğerci'nin bir yıllık opsiyonu kullanılacak.

Vedat'a teklif gelirse düşünülecek

Fenerbahçe, talipleri olan Vedat Muriqi için resmi teklif bekliyor. Kosovalı golcü, uygun bonservis bedeline ulaşmadığı sürece takımda tutulacak. Ancak 20 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelirse Vedat'ın satışına onay çıkacak.

Vedat bu bedellere satılırsa, başka yüksek bedelli satış olmayacak. Bonservis gideri bu bütçeden karşılanacak.

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