Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi

Uzun süredir 28 şampiyonluk ve 5 yıldızla ilgili başvuruda bulunduğu TFF'den yanıt bekleyen Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

"5 yıldızı koyacağız"

Sarı-lacivertli kulüpten gece yarısı beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.