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Spor Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi
Spor

Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi

Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını 5 yıldızlı yeni logoyla değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 02:43:00 -
Fenerbahçe'den gece yarısı 5 yıldız hamlesi

Uzun süredir 28 şampiyonluk ve 5 yıldızla ilgili başvuruda bulunduğu TFF'den yanıt bekleyen Fenerbahçe'den çarpıcı bir hamle geldi.

"5 yıldızı koyacağız"

Sarı-lacivertli kulüpten gece yarısı beklenmedik bir 5 yıldız hamlesi geldi. Fenerbahçe sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını 5 yıldızlı yeni logoyla güncelledi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "2023-24 sezonundan itibaren armamızda, 5 yıldızı koyacağız. Fenerium ürünlerine şimdiden 5 yıldızı koyacağız. Siz ne yaparsanız yapın koyacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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