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Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap
Spor

Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap

Yeniakit Publisher
2020-12-23 23:52:27 -
Fenerbahçe'den Galatasaray'ın paylaşımına cevap

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de oynadıkları mücadelenin ardından Galatasaray Kulübünün karşılaşmanın hakemine yönelik yaptığı paylaşıma cevap verdi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan ve sarı-kırmızılı kulübün paylaşımında kullandığı "Futbolda kapkara gece!" ifadesine vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!"

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