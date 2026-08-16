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Spor Fenerbahçe'den federasyona gözdağı! "Aklınıza ne geliyorsa yaparız"
Spor

Fenerbahçe'den federasyona gözdağı! "Aklınıza ne geliyorsa yaparız"

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Fenerbahçe'den federasyona gözdağı! "Aklınıza ne geliyorsa yaparız"

Fenerbahçe basın sözcüsü Mahmut Uslu, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe basın sözcüsü Mahmut Uslu, 2-1 yenildikleri Gençlerbirliği maçının ardından sert açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, mücadeledeki hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonunun erteleme talebini kabul etmemesine tepki gösterdi.

Mahmut Uslu, maçın ardından yaptığı açıklamada iki penaltılarının verilmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

 

"TFF'NİN KAFA YAPISI AYNI"

"Bizler salı günü Fenerbahçe'nin herhalde kaç yıldır ilk defa Şampiyonlar Ligi'ne katılma maçı var. Bir erteleme istendi, onu da yapmadılar. Kafa yapıları hep aynı şekilde devam ediyor. Özellikle rica ediyoruz; bundan sonra en ufak şekilde buna benzer şeyler olursa... 2 tane penaltımız verilmedi! Niye verilmedi diye konuşmayacağım. Çok gerçek bir şey var. Talisca'nın vurduğu topta kol çok açık, kitap yazıyor, penaltı ve kırmızı kart. VAR yabancı mı Türk mü onu da bilmiyoruz. TFF Başkanından özellikle rica ediyoruz, bu tür şeyler olmasın. Her türlü tedbiri alırız. 1 yıllığına geldik."

 

"BU ŞEKİLDE BU LİG DEVAM ETMEZ"

"Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Eşit olmadı. Tüm ikili mücadeleler aleyhimize çalındı. Bu şekilde bu lig devam etmez."

"AKLINIZA NE GELİYORSA YAPARIZ"

Uslu, "Tedbir dediniz, açar mısınız?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Aklınıza ne gelebiliyorsa yaparız ligle ilgili. Fenerbahçe ile kimse artık oynamaması lazım. Yüzde yüz penaltı Talisca'nın pozisyonu, Mert'in pozisyonu da öyle penaltı. Bu kadar olmaz! Böyle bir şey olur mu! Biz kötü oynadık tamam ama bu şekilde olmaz. Her şeyi yaparız, bu kadar gözü kararttık."

 

"PRENSİP KARARI ALMIŞLAR"

Fenerbahçe'nin erteleme talebine ilişkin de konuşan Mahmut Uslu, TFF'nin kararını eleştirdi:

"Prensip kararı almışlar. Bir şey diyemiyoruz. Aldıkları karara karışamayız. TFF bu işi yönetiyor. Bu kadar transferler yapıyoruz, Şampiyonlar Ligi'ne sokmak istiyoruz. Tüm maçları kazanarak geldik. Türkiye Ligi çok zor. Diğer rakiplerimizin hepsi de puan kaybetti. Bunla ilgili lig çok uzun. Böyle devam ederse... Yanlış oluyor hakikaten."

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