Fenerbahçe'den Brezilyalılara hücum!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti. Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti. Fenerbahçe, Shakhtar ile sözleşmesini sonlandırmaya hazırlanan 2 Brezilyalı yıldız için temaslara başladı.

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'da umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de gelecek sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, yeni hoca konusunda sık sık temaslarda bulunurken bir yandan da transfer çalışmaları yürütülüyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ülke futbolundaki tüm dengeleri de alt üst etti.

Başta Shakhtar ve Dinamo Kiev olmak üzere birçok takımda yer alan yabancı futbolcular sözleşmelerini feshetmek için harekete geçti.

ASpor'un haberine göre; Shakhtar'ın sezon başında 18 milyon Euro ödeyerek Benfica'dan transfer ettiği Pedrinho'nun kulüpten ayrılmak için talebini ilettiği ifade edildi. FIFA'nın yaptığı son açıklamaya göre sözleşmesini sezon sonuna kadar dondurma hakkı kazanan Brezilyalı futbolcunun bir daha Ukrayna'ya dönmek istemediği ve sözleşmesini feshetme kararı aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe ayrıca Shakhtar'ın 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Marcos Antonio için de devreye girdi.

Sarı-lacivertliler, 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha için yaz transfer döneminde de ilgi göstermişti. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası takımdan ayrılmak isteyen Marcos Antonio'nun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakacağı ifade edildi.

Fenerbahçe yönetimi, talipleri artan iki oyuncu içinde elini çabuk tutmak istiyor. Marcos Antonio ve Pedrinho'nun durumunu birçok takımın takip ettiği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe yönetiminin Rusya ve Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri çok yakından takip ettiği belirtiliyor.

Sarı-lacivertli yönetimin Ukrayna ve Rusya'da yaşanabilecek sürpriz ayrılıkları beklediği ifade ediliyor.