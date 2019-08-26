Fenerbahçe'den bir transfer daha! İstanbul'a geliyor

Yıllardır her transfer döneminde adı sarı-lacivertliler ile anılan Fransız orta sahanın bu kez imzaya çok yakın olduğu ve yarın İstanbul'a geleceği öne sürüldü.

Son olarak Fransa 1. Ligi'nde Rennes forması giyen 32 yaşındaki oyuncunun bonservisi elinde. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 41 maçta 9 gol ve 6 asistlik bir performans sergilemişti.