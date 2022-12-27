Fenerbahçe'den bir rekor daha! Yok artık...

Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek yeniden lider olan Fenerbahçe ilk yarıda çektiği 9 isabetli şut ile bu sezon Süper Lig'de ilk yarıda kaleye en çok isabetli şut gönderen takım oldu.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'nin Hatayspor'u mağlup ettiği maçta ilk yarıda iki gol kaydeden Fenerbahçe, rakip kaleye attığı şut sayısıyla bu sezon bir ilki yaşadı.

İlk yarıda en fazla isabet bulan takım Fenerbahçe

İlk yarıda Hatayspor kalesine 9 şut çeken Fenerbahçe, bu sezon bir maçta ilk yarıda rakip kaleye en fazla şut atan takım ünvanını kazandı.

Erce 11 şutu kurtardı

Hatayspor kalecisi Erce Kardeşler de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Hatayspor kalecisi Erce, kalesine gelen şutlardan 11'ini kurtararak kariyer rekorunu kırdı.