  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şoförü pozitif çıkmıştı... KKTC Sağlık Bakanı'nın test sonucu geldi
Bir anne daha evladına kavuştu
Fenerbahçe'den beIN Sports açıklaması
Boris Johnson kendini karantinaya aldı
Spor Fenerbahçe'den beIN Sports açıklaması
Spor

Fenerbahçe'den beIN Sports açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, beIN Media Group'un açtığı davayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 14:02:00 - 2021-07-18 14:15:09
Fenerbahçe'den beIN Sports açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, beIN Media Group'un "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde açtığı davayla ilgili bir açıklama yaptı. Duyuruda, beIN Media Group şirketinin tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildiği ifade edildi.

Fenerbahçe Kulübü, beIN Media Group'un "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde açtığı davaya ilişkin, grubun tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebinin İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

beIN Media Group şirketi, Kulübümüze yönelik Marka (Tecavüzün Tespiti İstemli) dava açmış ve mahkeme "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönünde "ihtiyati tedbir talebinin kabulüne" karar vermişti. Sonrasında Kulübümüzün yaptığı başvuru neticesinde tedbir kararı kaldırılırken, beIN Media Group şirketinin tedbir kaldırma kararına karşı istinaf talebi İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kesin olarak oy birliğiyle reddedildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararda şu ibareler kullanıldı:

“Tarafların iddia ve savunmaları ile mevcut delil durumuna göre; somut olayda, markasal kullanımın bulunup bulunmadığı, markaya tecavüz ve haksız rekabetin yasal koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususlarında yaklaşık ispat koşullarının bulunmadığı, belirtilen hususların uyuşmazlığın esasına yönelik olup, yargılamayı gerektirdiği, davalı yanca ifade özgürlüğünün kullanılıp kullanılmadığına yönelik değerlendirmelerin uyuşmazlığın esasını çözecek mahiyette olup tedbir yoluyla değerlendirilemeyeceği, 6100 Sayılı HMK'nun 396. maddesine göre durum ve şartların değişmesi halinde ihtiyati tedbirin değiştirilmesi veya kaldırılmasının yeniden talep edilebileceği dikkate alınarak İlk Derece Mahkemesi kararında bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşılmakla, ihtiyati tedbire itirazın kabulüne ilişkin 24/03/2021 tarihli ara karara karşı yapılan istinaf başvurusunun HMK'nun 353/1-b/1. maddesi gereğince esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay