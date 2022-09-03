Fenerbahçe'den 'Batshuayi' açıklaması! İşte ödenecek ücret

Fenerbahçe, yeni transferi Michy Batshuayi'nin maliyetini açıkladı. Sarı lacivertliler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bilgilendirmede Batshuayi'yi Chelsea'den 3 milyon 500 bin euro karşılığında transfer ettiğini belirtti.

2+1 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ise her sezon için 3 milyon euro maaş ödenecek.

İmzayı attı, formayı giydi

Öte yandan tranfsere ilişkin Fenerbahçe Spor Kulübü resmi internet sitesinden de bir açıklama yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, transferi için kulübüyle anlaşma sağladığı Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’yi bonservisiyle birlikte kadrosuna kattı. Batshuayi, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Michy Batshuayi’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."