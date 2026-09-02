  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
2 Eylül 878: Ebû Zür’a er-Râzî'nin vefatı (Hadis Hâfızı ve Münekkidi) ABD, İran’a yönelik saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı Putin'in sabrı taştı! Teröristlerle müzakere yapılmaz İmzalar atıldı! ABD'den Türkiye'ye tebrik! Savaşta korkulan oldu! Altyapıyı hedef aldılar Gerilim zirve yaptı! Siyonistler hava saldırısı düzenledi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı! Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Batı sevdası Şanghay Zirvesi'nde duvara tosladı! "Kendi yolunuzu seçin ama bedeline katlanın!" Komedyenlikten gelme Zelenski'den akıllara zarar tehdit! Rusya'nın hava sahasını hedefe koydu! Seçimleri kaybedeceğini anlayan Netanyahu tüm tuşlara basıyor: Karısını sahaya sürüp rakibine iftira attırdı
Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi

Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazası sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bölgeye 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki gemi kazasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi.

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23