Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Marmara Denizi'nde yaşanan gemi kazası sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. Bölgeye 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot gönderildi.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'ndeki gemi kazasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 1 İHA, 1 fırkateyn, 2 gemi ve 1 hücumbot bölgeye gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...