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Spor

Fenerbahçe’den 2 değişiklik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına kupadaki Trabzonspor maçına göre 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 18:24:12 -
Fenerbahçe’den 2 değişiklik

Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısına kupadaki Trabzonspor maçına göre 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.


Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Serdar Aziz kadroda yer almazken, Miha Zajc yedek kulübesine çekildi. Sarı-lacivertliler, Kasımpaşa karşısına kalede Altay Bayındır ile çıkarken, savunma dörtlüsünü Nabil Dirar, Simon Falette, Luiz Gustavo ve Hasan Ali Kaldırım’dan kurdu. Orta sahada Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilisi yer alırken, hücumun kanatlarında Deniz Türüç ve Garry Rodrigues forma giydi. Sarı-lacivertlilerde forvet arkasında Ferdi Kadıoğlu oynarken, santrforda ise Vedat Muriqi forma giyecek.

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