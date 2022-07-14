Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'luk satış

Oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye sokan Fransız ekibi, bu transfer için sarı-lacivertlilere 18 milyon euro ödeyecek.

Geçen sezonun başında Çin'den Fenerbahçe'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı, gösterdiği performansla pek çok Avrupalı kulübün radarına girdi.

Rennes'e gidiyor

Yeni sezonda Ligue 1'de mücadele edecek olan Kim Min-jae'nin transferi için Fenerbahçe, Rennes kulübüyle anlaştı. 25 yaşındaki başarılı defans oyuncusunun sağlık kontrolleri ve imza için Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

18 milyon euro ödeyecekler

Rennes, oyuncunun kontratındaki serbest kalma bedelini devreye soktu. Fransız ekibi bu transfer için Fenerbahçe'ye 18 milyon euro ödeyecek.