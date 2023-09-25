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Spor Fenerbahçe'den 13 yıl sonra bir ilk
Spor

Fenerbahçe'den 13 yıl sonra bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-09-25 00:14:00 -
Fenerbahçe'den 13 yıl sonra bir ilk

Fenerbahçe, Süper Lig'de 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe, 1964/65 ve 2009/10 sezonlarından sonra ilk defa sezona ard arda 5 galibiyet aldı.

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında 1-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

Sezona Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek başlayan ve ard arda Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Antalyaspor'u 3-2 ve son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 13 sene sonra bir ilki başardı.

Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe, 1964/65 ve 2009/10 sezonlarından sonra ilk defa sezona ard arda 5 galibiyetle başlamış oldu. 2009-10 sezonunda sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe, 1964-65 sezonunda da şampiyon olmuştu.

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