  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

Tolga Ciğerci takımla çalışmalara başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:57:00 -
Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Üç grup halinde yapılan pas çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam idmanın, taktiksel hazırlıklarla tamamlandığı kaydedildi.

Sakatlığını atlatan Tolga Ciğerci'nin antrenmanda takımla çalıştığı aktarıldı.

Mbwana Samatta'nın fitness, Nazım Sangare ve Harun Tekin'in düz koşu yaptığı idmanda, tedavileri süren Mauricio Lemos, Diego Perotti ve Kemal Ademi'nin yanı sıra, test sonuçları beklenen Enner Valencia'nın yer almadığı ifade edildi.

Sinan Gümüş'ün ise çalışmalarını kendisi için hazırlanan özel program eşliğinde sürdürdüğü açıklandı.

Öte yandan, Valencia ve Sinan'ın yarın takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Bilim Kurulu üyesi açıkladı! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük bir yasak gelebileceğini açıkladı...
Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...
Dünya

Yunanlılar NATO toplantısına damga vuran olayı paylaştı! Mevlüt Çavuşoğlu Pompeo'ya öyle bir cevap verdi ki...

Belçika'da düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'yi hedef alan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, giderayak tepki çeken çıkışlarda bulunuyor...
Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar
Ekonomi

Çin'den Türkiye hamlesi! Dev yatırımla geliyorlar

Çin, Türkiye'ye yatırım yapmak için harekete geçiyor. Asya ülkesi yakın zamanda Türkiye'den dev bir arazi alacak.
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay