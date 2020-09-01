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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:20:33 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesindeki açıklamaya göre Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Fraport TAV Antalyaspor maçında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından çabukluk ve pas çalışmaları gerçekleştirirken dar alanda çift kale maçla idman sona erdi.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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