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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:22:34 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışmaları yapan Fenerbahçeli oyuncular taktiksel ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.

Sarı-lacivertli takımda yeni transfer Jose Sosa ise sabah takımdan ayrı bireysel idman yaptı.

Fenerbahçe yarın Ülker Stadı'nda Demir Grup Sivasspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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