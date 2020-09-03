Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma hareketleriyle başladı.
Bir süre kuvvet ve çabukluk çalışması yapan Fenerbahçeli futbolcular hücum varyasyonları ve dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.