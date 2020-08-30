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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

- Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Enner Valencia, takımla ilk idmana çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-30 21:22:24 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Enner Valencia takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma oynadı ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe yarın Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçı yapacak.

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