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Spor Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-08-27 22:46:57 -
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas yapan futbolcuların, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladığı aktarıldı.

Fenerbahçe, yarın Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı hazırlık karşılamasının ardından Topuk Yaylası kampını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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