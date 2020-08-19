Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
DÜZCE (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında süren Düzce kampında günü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci idmanının, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.
Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandığı aktarıldı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.