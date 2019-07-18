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Fenerbahçe’de yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe’de yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 22:22
Fenerbahçe’de yeni sezon formaları tanıtıldı

Fenerbahçe’de yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı. Lansmandan sonra konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu sezon Fenerbahçe için çok farklı geçeceğini söyledi.


Fenerbahçe’nin 2019-2020 sezonu boyunca giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, 18 Temmuz Perşembe günü Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Fenerbahçe futbol takımı oyuncularının da ekip olarak katıldığı davet, Fenerbahçe’nin yeni sezon öncesi bir araya geldiği sezona başlangıç kutlaması çerçevesinde, enerji dolu bir konseptle gerçekleşti. Forma tanıtımlarını sarı-lacivertli futbolculardan Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Emre Belözoğlu yaptı. Tanıtımdan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu. Eskiden her şeyi daha rahat ve esnek şekilde yaptıklarını belirten Koç, “Bunun iyi tarafı da var, kötü tarafı da. İyi tarafı 2020-2021 sezonun formalarını dizayn ettik, çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında da radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenen, beğenmeyenler var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artar. Geçen sene enteresan bir yıldı. Sezon olarak bakarsak satış açısından bizim mağazalarımızda 260 bin, Adidas’ta satılan 70 binle 330 binle tarihimizin ikinci en iyi satışını yaptık” dedi.



“Fenerbahçe olarak aidiyet duygusuna sahibiz”


19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü için konuşan Koç, “Yarın 19 temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe’nin renklerini bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, salonlarda, iyi günde, kötü günde, zor şartlarda, ne olursa olsun Fenerbahçe’ye fedakarlıkla aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz” diye konuştu.



“Allahyar isminden dolayı kötü muamele görmeyecek”


Sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını belirten Ali Koç, “Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. Yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız, yeni kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar’ı unutmadım. Telaffuz ederken ismini dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 22:22
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