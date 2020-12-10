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Spor Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor

Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kemal Ademi, takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 16:35:26 -
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü sahasında Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çift kale taktik maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Kemal Ademi takımdan ayrı bireysel saha çalışmalarına başladı. Enner Valencia, Mauricio Lemos, Mbwana Samatta ve Diego Perotti'nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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