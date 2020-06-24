Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında 27 Haziran Cumartesi günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Sahada ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda gruplar halinde oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.