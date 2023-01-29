Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Gelenler kadar gidenler de konuşulacak

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak Jayden Oosterwolde ile anlaşan sarı-lacivertliler, Emre Demir ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Bruma'yı ise kiralık olarak Braga'ya gönderen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu Osayi Samuel'in de takımdan ayrılması gündeme geldi.

Ara transfer döneminde istediği takviyeleri yapmaya çalışan Fenerbahçe'de gelenler kadar gidenlerde konuşuluyor. Son olarak Jayden Oosterwolde ile anlaşan sarı-lacivertliler, Barcelona'nın B takımına transfer olan Emre Demir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

EMRE FORMA ŞANSI BULAMADI

Sezon öncesinde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'nın B takımına giden Emre Demir, istediği forma şansını bulamadı. 18 yaşındaki futbolcu sadece 2 maçta toplamda 24 dakika görev yaptı.

OSAYİ SAMUEL, İNGİLTERE YOLCUSU

Sarı-lacivertli ekipte sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Osayi Samuel için İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace, devreye girmiş durumda. Crystal Palace'ın Fenerbahçe ile anlaşması halinde bu transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

BRUMA, BRAGA'YA KİRALANDI

Fenerbahçe'de forma şansı bulması zor gözüken 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Portekiz ekibi Braga ile kiralık olarak anlaşmaya vardı. Bruma kısa bir süre içerisinde Portekiz'e giderek resmi imzayı atacak.