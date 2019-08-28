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Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında 1 Eylül Pazar günü Trabzonspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:44
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