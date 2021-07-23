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Spor Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira 4 futbolcuyu kadrosunda istemiyor
Spor

Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira 4 futbolcuyu kadrosunda istemiyor

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarına A takımdan ayrı devam edeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:36:00 -
Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira 4 futbolcuyu kadrosunda istemiyor

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başladığı ve 4 oyuncuyla ilgili kararın bu doğrultuda verildiği ifade edildi.

Bu futbolcuların gelecek planlamalarına yönelik çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, teknik direktörümüz Vitor Pereira da kadrosunu şekillendirmeye başlamıştır. Bu doğrultuda alınan karar neticesinde oyuncularımızdan Mame Thiam, Sadık Çiftpınar, Kemal Ademi ve Oğuz Kağan Güçtekin'in çalışmalarını bundan sonra takımımızdan ayrı olarak gerçekleştirmeleri uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

 

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