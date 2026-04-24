Fenerbahçe’de 'Talisca' planı devrede: Kante ile orta saha kilit altında
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında şampiyonluk düğümünü çözecek dev derbi öncesi Fenerbahçe’de geri sayım başladı. Teknik direktör Domenico Tedesco, Galatasaray deplasmanında puan farkını 1’e indirmek için sahaya süreceği "Winner" 11’ini büyük ölçüde netleştirdi.
Teknik direktör Domenico Tedesco, zorlu maçta şans vereceği isimleri netleştirmeye çalışıyor.
Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson olacak. Savunmanın sağında Nelson Semedo, solunda Archie Brown'ın oynaması bekleniyor. Stoper ikilisi Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak.
Orta sahada Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve İsmail Yüksek'in şans bulması bekleniyor. Sağ kanatta Dorgeles Nene, solda Kerem Aktürkoğlu forma giyecek.
Domenico Tedesco, ileri uçta ise Anderson Talisca'ya görev vermeyi düşünüyor.