Fenerbahçe'de Szalai şoku yaşanıyor!

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki Macar stoperi Attila Szalai'ye, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan teklif geldi.

İngiliz basını Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Attila Szalai'ye Premier Lig'den talip olduğunu duyurdu. Sporx'in haberine göre; Aston Villa, sarı lacivertli takımla başarılı bir çıkış yakalayan Attila Szalai için teklifte bulundu.

Diego Carlos'un sakatlığı sonrası transfer dönemi bitmeden kadrosuna yeni bir savunmacı daha katmak isteyen İngiliz ekibi Macar yıldız için 16.5 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Haberde Fenerbahçe'nin bu teklife ne tür bir cevap vereceğinin bilinmediği ifade edildi.

Attila Szalai Fenerbahçe formasıyla çıktığı 74 maçta 5 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.



