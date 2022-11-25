Fenerbahçe'de sürpriz transfer!

Fenerbahçe'de sezon sonunda satılacağı belirtilen Diego Rossi'nin yerine Başakşehir'in kiraladığı Bertrand Traore'nin alınacağı iddia edildi.



Akşam'a göre; Fenerbahçe'de Diego Rossi'yle ilgili nihai karar çıktı. Sezon başından bu yana özellikle Brezilya ekiplerinin kıskacında bulunan Uruguaylı futbolcu için gelecek tekliflerin sezon sonunda değerlendirilmesi kararı alındı. Diego Rossi'nin yerine transfer edilecek isim ise şimdiden belirlendi.

Fenerbahçe sezon başında 5,5 milyon euroya bonservisini aldığı Diego Rossi için 8 milyon euroya varan teklifler almıştı. Söz konusu rakamı geri çeviren Fenerbahçe kapıyı 12 milyon eurodan açsa da 10 milyon euro seviyelerinde transferin gerçekleşebileceği belirtiliyor.

Öte yandan Fenerbahçe, Diego Rossi'nin yerine gelecek ismi de şimdiden belirledi. Yeni sezon öncesi de Sarı-Lacivertlilerin gündemine gelen ancak ilerleyen süreçte Başakşehir'in kiraladığı Bertrand Traore için sezon sonunda bir hamle daha yapılacak.