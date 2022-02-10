Fenerbahçe'de sürpriz Pelkas kararı!

Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas krizi yaşanıyor. Vitor Pereira sonrası performansının artması beklenen Dimitrios Pelkas, bir türlü beklenilen patlamayı yapabilmiş değil. Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu satmaya karar verdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla Fenerbahçe'nin en etkili silahlarından biri olan Dimitrios Pelkas, bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kaldı. Eski teknik direktör Vitor Pereira ile yıldızı bir türlü barışmayan ve forma şansı bulmakta zorlanan Pelkas, İsmail Kartal döneminde formayı kapsa da, performansıyla takımını memnun edemedi.

Vitor Pereira ile arası bozuk olan ve Portekizli teknik adamın ayrılığı sonrası uçuşa geçmesi beklenen Pelkas'ın bu hali herkesi şaşkına çevirirken, başarılı orta sahanın yönetimle de aranının açıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, teknik heyetten aldığı rapor doğrultusunda Pelkas'ı satmaya karar verdi. 2023 yazında sözleşmesi bitecek olan ve 1 yıl da opsiyonu bulunan Yunan oyuncu için gelen teklifler değerlendirmeye alınacak, 28 yaşındaki oyuncu tatmin eden bir teklif gelmesi halinde kesin olarak satılacak.

Geçtiğimiz sezonun başında 2.2 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Yunan yıldız, o sezon Süper Lig'de 7 gol 8 asist yaparken, 2021-2022 sezonunda ise yalnızca 1 kez fileleri havalandırırken asiste imza atamadı.