Fenerbahçe'de Stadyum ismi tartışması! İşte istenen isim

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu.

Süper Lig'de gösterdiği performans ile Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen araya lider giren Fenerbahçe, stat ismini değiştirmeyi değerlendiriyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Cumhuriyetin 100 yılı için Atatürk Stadyumu

Fenerbahçe, iç saha maçlarının oynadığı Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda isim değişikliğine gidilmesini gündemine aldı. Sarı-Lacivertliler, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle stada Atatürk ismini vermeyi değerlendiriyor.

Uğur Dündar açıkladı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şunları yazdı:

"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi. Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı."



Stadın önüne Atatürk heykeli dikildi

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz Temmuz ayında stadın önüne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtını dikmişti. Anıtta, Atatürk’ün 3 Mayıs 1918’de kulübü ziyaretinde kaleme aldığı yazısı yer aldı.

Atatürk'ün kaleme aldığı yazıda ise şu ifadeler yer alıyor:

"Fenerbahçe Kulübü’nün her tarafta beğenilip değer verilen, ortaya çıkmış eser ve çalışmalarını duymuş ve bu kulübü ziyaret edip bu işte emeği, yardımı olanları tebrik etmeyi görev edinmiştim. Bu görev ancak bugün yerine getirilebilmiştir. Takdir ettiğimi ve kutladığımı buraya kaydetmekle övünüyorum"