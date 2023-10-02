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Spor Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 15:59:00 -
Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında perşembe günü deplasmanda oynayacağı Spartak Trnava müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon programı ile başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla sona erdi.

Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen futbolcular, günü rejenerasyon çalışmaları ile tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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