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Spor Fenerbahçe’de son 34 gün! Yapıldı yapıldı yoksa…
Spor

Fenerbahçe’de son 34 gün! Yapıldı yapıldı yoksa…

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların henüz sözleşmesi yenilenmedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 13:53:00 -
Fenerbahçe’de son 34 gün! Yapıldı yapıldı yoksa…

Fenerbahçe'de sözleşmesi bitecek oyuncuların henüz sözleşmesi yenilenmedi. Bunların başında Altay Bayındır geliyor. 1 Ocak itibarıyla sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyuncular istediği takıma bedelsiz olarak imza atabilecek. Sarı-lacivertlilerde henüz sözleşme uzatılmayan Altay Bayındır'ın serbest kalması gündeme geldi.

Fenerbahçe'de son dönemde performansıyla sık sık eleştirilen Altay Bayındır'ın serbest kalmasına sayılı günler kaldı.

34 GÜN SONRA İSTEDİĞİ TAKIMA GİDEBİLİR

Fenerbahçe'nin Altay'a 34 gün için sözleşme önermemesi durumunda yıldız oyuncu istediği takıma bedelsiz bir şekilde imza atabilir Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala oyuncuların böyle bir hakkı bulunuyor.

MASAYA OTURULACAK

Altay ile masaya oturmayı planlayan Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde milli kaleciyle anlaşma sağlayacağı aktarıldı.

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