Fenerbahçe’de şok iddia! Altay Bayındır ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır ile yollarını ayıracağı iddia edildi.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, bu sezon gösterdiği performansla taraftarın tepkisini çekmişti.
Teknik patron Jorge Jesus, milli kaleciyi savunsa da sarı-lacivertli yönetim Altay Bayındır'la olan sözleşme görüşmelerini askıya aldı.
Fenerbahçe, Altay Bayındır için yıllık 15 milyon TL teklif ederken, milli kaleci 25 milyon TL talebinde bulundu. Bu noktada görüşmeler tıkandı.
İtalya'dan talipleri var
Altay Bayındır'a İtalya'dan Inter ve Roma gibi takımların talip olduğu öğrenildi.
Kanarya'da sezon sonunda milli kaleciyle yolların ayrılması bekleniyor.