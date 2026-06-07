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Spor Fenerbahçe'de seçim tamamlandı, nefesler tutuldu! 45 sandık kapandı, dev düelloda tarihi oy sayımı başladı!
Spor

Fenerbahçe'de seçim tamamlandı, nefesler tutuldu! 45 sandık kapandı, dev düelloda tarihi oy sayımı başladı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe'de seçim tamamlandı, nefesler tutuldu! 45 sandık kapandı, dev düelloda tarihi oy sayımı başladı!

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleceğini tayin edecek 92. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda sabah saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla resmen sona erdi.

Chobani Stadı'nın hemen yanı başındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan dev alanda binlerce kongre üyesi, sarı-lacivertli kulübün yeni liderini seçmek için gün boyu sandıklara adeta akın etti. Efsane başkan Aziz Yıldırım ile güçlü aday Hakan Safi'nin sarı ve beyaz pusulalarla yarıştığı tarihi kongrede oy verme süresinin dolmasıyla birlikte sandıklar mühürlendi ve milyonların kilitlendiği dev oy sayımına geçildi.

30 Bin Barajı Aşılıyor: Tarihin En Yüksek Katılımlı Seçimi Olabilir!

44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu bu dev organizasyonda, sandıkların kapanmasıyla birlikte camia tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden birine şahitlik edildiği netleşti. Kongrede oy kullanan üye sayısının 30 bin civarında olduğu tahmin edilirken; sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üyenin sandığa gittiği düşünüldüğünde bu yıl katılım rekorunun altüst edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Toplam 45 sandıktan çıkacak oyların tasnif edilip sayılması için Divan Kurulu gözetiminde hummalı bir çalışma başlatılırken, Fenerbahçe'nin yeni başkanının önümüzdeki saatlerde resmen ilan edilmesi bekleniyor.

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Yorumlar

Fenerist

Hakan safi'nin projeleri daha mantıklı ve iyi, aziz başkan transferleri yine akşam pazarına bırakacak gibi, safi alır başkanlığı

bakalım doğulularmı yoksa karadenzililermi kazanacak

kaderinde var fenerbahcenin türk birisi yönetse keske
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