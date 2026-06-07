Fenerbahçe'de seçim tamamlandı, nefesler tutuldu! 45 sandık kapandı, dev düelloda tarihi oy sayımı başladı!

Chobani Stadı'nın hemen yanı başındaki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde kurulan dev alanda binlerce kongre üyesi, sarı-lacivertli kulübün yeni liderini seçmek için gün boyu sandıklara adeta akın etti. Efsane başkan Aziz Yıldırım ile güçlü aday Hakan Safi'nin sarı ve beyaz pusulalarla yarıştığı tarihi kongrede oy verme süresinin dolmasıyla birlikte sandıklar mühürlendi ve milyonların kilitlendiği dev oy sayımına geçildi.

30 Bin Barajı Aşılıyor: Tarihin En Yüksek Katılımlı Seçimi Olabilir!

44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu bu dev organizasyonda, sandıkların kapanmasıyla birlikte camia tarihinin en yüksek katılımlı seçimlerinden birine şahitlik edildiği netleşti. Kongrede oy kullanan üye sayısının 30 bin civarında olduğu tahmin edilirken; sarı-lacivertlilerde 2018'de 21 bin 350, 2024'te 27 bin 489, 2025'te ise 24 bin 732 üyenin sandığa gittiği düşünüldüğünde bu yıl katılım rekorunun altüst edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Toplam 45 sandıktan çıkacak oyların tasnif edilip sayılması için Divan Kurulu gözetiminde hummalı bir çalışma başlatılırken, Fenerbahçe'nin yeni başkanının önümüzdeki saatlerde resmen ilan edilmesi bekleniyor.