Fenerbahçe'de seçim ne zaman 2021
Fenerbahçe başkanlık seçimi 2021 | Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda başkanlık seçimi tarihi açıklandı. Peki, Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ne zaman yapılacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı online olarak yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını ise Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük yaptı. Vefa Küçük açıklamasında görevini sürdürmek istediğini ifade etti.
Fenerbahçe'de seçim ne zaman 2021
Vefa Küçük, "7 yıldır Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını gururla ifa ettim. Her şey normale döndükten sonra yapılacak seçimde Allah can sağlığı verirse, sağlık sıhat verirse bu görevi sürdürmeyi düşünüyorum" dedi.
Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 29-30 Mayıs'ta yapılacak. Çoğunluk sağlanamazsa olağan seçimli genel kurul 5-6 Haziran'da gerçekleşecek.