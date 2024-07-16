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Spor Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi mesaisi
Spor

Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi mesaisi

Yeniakit Publisher
2024-07-16 15:35:00 -
Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi mesaisi

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya kampının ardından 2 gün izin yapan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, sabah idmanında ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

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