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Spor Fenerbahçe'de sağ kanat için müthiş iddia!
Spor

Fenerbahçe'de sağ kanat için müthiş iddia!

Fransa’da 3. Lig’e düşürülen Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e Fenerbahçe’nin talip olduğu iddia edildi. Elis’in menajeri de transfere yeşil ışık yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-07-10 12:00:00 -
Fenerbahçe'de sağ kanat için müthiş iddia!

Fransa’da 3. Lig’e düşürülen Bordeaux’un Honduraslı sağ kanat oyuncusu Alberth Elis’e Fenerbahçe’nin talip olduğu iddia edildi. Elis’in menajeri de transfere yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe'nin son olarak Fransa'da 3. Lig'e düşürülen Bordeaux'un Honduraslı yıldız kanat oyuncusu Alberth Elis'i transfer etmek için hamlede bulunduğu iddia edildi.

Honduras basınından Hondudiario haberine göre, Fenerbahçe, Elis'e ilgi gösteriyor. Bordeaux'tan ayrılmak isteyen Alberth Elis'in menajeri, Daniel Solis, oyuncunun kulübü ile görüşmelerin sürdüğünü duyurdu.

Solis, "Oyuncum ile birlikte rekabet edebileceğimiz ve gelişeceğimiz bir lig için karar almaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

26 yaşında ve 1.80 boyunda olan Alberth Elis, sağ kanat dışında solda ve santrfor mevkilerinde forma giyebiliyor. Daha önce de birçok kez F.Bahçe'nin gündemine gelen Alberth Elis, sağ kanatta görev yapıyor.

 

 

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