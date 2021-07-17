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Spor Fenerbahçe'de oynamıştı... Kameni'yi yıkan kaza! 1 ölü
Spor

Fenerbahçe'de oynamıştı... Kameni'yi yıkan kaza! 1 ölü

Fenerbahçe'nin eski oyuncu Carlos Kameni'nin içinde bulunduğu araç bir yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 16:29:00 - 2021-07-17 16:32:36
Fenerbahçe'de oynamıştı... Kameni'yi yıkan kaza! 1 ölü

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kamerunlu kaleci Carlos Kameni ve beraberindeki araç, ülkesinde trafik kazası geçirdi.

Kamerun basınında yer alan habere göre Kameni ve ailesini taşıyan araç ile bu araca eşlik eden bir başka araç, Tonga bölgesine doğru seyahat ederken ana yolda bir anda bir kazaya karıştı.

Kameni ve ailesini takip eden araç, Ndiki Nicodeme isim bir yayaya çarptı ve ölümüne sebep oldu. Sosyal medyada yer alan haberlerin aksine Kameni'nin kaza esnasında hastanelik olmadığı, diğer araçta seyahat etmesi nedeniyle kazada herhangi bir yaralanma yaşamadığı belirtildi.

Kameni'ye yakın kaynaklar, tecrübeli eldivenin yaşanan bu olay nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ve Nicodeme ailesinin acısını paylaştığını söylediler.

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