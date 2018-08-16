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Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı attı!

Fenerbahçe Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'den kiraladığı Cezayirli santrfor İslam Slimani için imza töreni düzenledi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 15:42
Fenerbahçe'de mutlu son: Resmen imzayı attı!

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine sportif direktör Damien Comolli de katıldı.

Fenerbahçe'ye geldiği için mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Slimani, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulübe katıldım. Bu kulübü mutlu edebilmek için her şeyimi vereceğim. Çok iyi bir takımız. Benfica maçında bunu gördüm. Şansımızı kullanamadık. Bu sezon iyi bir takım olduğumuzu gördüm bu maçta." dedi.

İngiltere'de az forma şansı bulduğu için gol sayısının son 2 sezonda düştüğünü anlatan Slimani, Türkiye'deki derbilerle ilgiliyse şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'de olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye'deki derbilerin ne kadar sıra dışı olduğunu biliyorum. Benfica maçındaki atmosferi gördüm, derbileri şimdiden düşünüyorum. Daha harika bir ortam olacaktır. Her futbolcunun oynamak istediği bir ortam. Buraya gelmemin sebeplerinden biri de buradaki futbol ortamı."

Spor Toto Süper Lig'de bu haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynayıp oynamacağına teknik direktör Phillip Cocu'nun karar vereceğini anlatan Slimani, Galatasaray'da forma giyen vatandaşı Sofiane Feghouli'nin bu transferden dolayı kendisini tebrik ettiğini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli ise Slimani'yi UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki Benfica maçlarından önce transfer etmek istediklerini aktararak, "Sonuç farklı olur muydu, bunu bilemem. Benfica eşleşmesinden çok daha önce onu buraya getirmeye çalıştık. Biz ve Slimani uzun süre önce anlaştık ama oyuncuyu satan kulüp henüz o noktaya gelmemişti. Onun ayrılmasını istemiyorlardı." ifadelerini kullandı.

Comolli, Slimani'nin Evkur Yeni Malatyaspor maçında oynaması için gerekli evrakları yetiştirmek için çabaladıklarını kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 15:42
  1. Malatya
  2. Fenerbahçe
  3. İslam Slimani
  4. imza töreni

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