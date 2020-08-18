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Spor Fenerbahçe'de mutlu son! Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Spor

Fenerbahçe'de mutlu son! Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Transferlerde ivme yakalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:27:00 -
Fenerbahçe'de mutlu son! Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam'ı sarı lacivertli renklere bağladı.

Sarı lacivertliler 28 yaşındaki genç santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer haberi kulübün resmi hesabından da açıklanırken "Hoşgeldin Mame Thiam" ifadeleri kullanıldı.

28 maçta 12 gol

2018-2019 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri futbol takımı Ajman Club'a transfer olduktan sonra 2019-2020 sezonunda Başakşehir forması giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta, 12 gol ve 5 asistle oynadı.

İmza atan beşinci futbolcu

Öte yandan Fenerbahçe bugüne kadar, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna kattı.

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