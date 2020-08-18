Fenerbahçe'de mutlu son! Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzalandı
Transferlerde ivme yakalayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın golcüsü Mame Thiam'ı sarı lacivertli renklere bağladı.
Sarı lacivertliler 28 yaşındaki genç santrafor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer haberi kulübün resmi hesabından da açıklanırken "Hoşgeldin Mame Thiam" ifadeleri kullanıldı.
28 maçta 12 gol
2018-2019 sezonunda Birleşik Arap Emirlikleri futbol takımı Ajman Club'a transfer olduktan sonra 2019-2020 sezonunda Başakşehir forması giyen Senegalli futbolcu Mame Thiam, geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 28 maçta, 12 gol ve 5 asistle oynadı.
İmza atan beşinci futbolcu
Öte yandan Fenerbahçe bugüne kadar, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak'ı kadrosuna kattı.