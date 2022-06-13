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Spor Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi nasıl sonlanacak?
Spor

Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi nasıl sonlanacak?

Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak F.Bahçe’de ünlü yıldızla ilgili belirsizlik sürüyor. Menajeri 2 yıllık sözleşmesinin olduğuna, Mesut Özil de takımda mutlu olduğuna vurgu yapıyor. Ancak Jesus da imza töreninde yönetimin kadro dışı kararının geçerli olduğuna dikkat çekerken iki tarafın nasıl bir strateji uygulayacağı merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:46:52 - 2022-06-13 13:46:51
Fenerbahçe'de Mesut Özil krizi nasıl sonlanacak?

Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak F.Bahçe’de ünlü yıldızla ilgili belirsizlik sürüyor. Menajeri 2 yıllık sözleşmesinin olduğuna, Mesut Özil de takımda mutlu olduğuna vurgu yapıyor. Ancak Jesus da imza töreninde yönetimin kadro dışı kararının geçerli olduğuna dikkat çekerken iki tarafın nasıl bir strateji uygulayacağı merak ediliyor.

Hürriyet'in haberine göre; Jorge Jesus ile yeni sezonu bugün sağlık kontrolleriyle açacak olan Fenerbahçe’de en çok merak edilen konu Mesut Özil’in sarı lacivertli forma altındaki geleceği. Konya maçının devre arasında kendisini kenara almak isteyen İsmail Kartal’a tepki göstererek Almanca sözlerle kramponlarını yere fırlatan Mesut’u bu davranışının ardından yönetim kadro dışı bırakmıştı. Aradan geçen üç aylık süre zarfında Fenerbahçe cephesi bir geri adım atmamış, Jesus da imza töreninde mevcut kararın kendisi için de geçerli olacağını belirtip “Mesut’la ilgili alınan karara aynen devam edeceğim” demişti.

2 YIL DAHA KONTRATI VAR

Bu süre zarfında menajeri Erkut Söğüt, çeşitli defalar yıldız futbolcunun iki yıllık daha sözleşmesi olduğunu, başka bir takıma gitmeyeceğini ve Fenerbahçe’de kalacağını belirtmişti. Dünyaca ünlü futbolcu da sarı lacivertli takımda mutlu olduğunun vurgusuna yaparak kontratının devam ettiğine dikkat çekmişti. Bugün sağlık kontrolleriyle sezonu açacak olan Fenerbahçe’de Mesut Özil konusunda bir gelişme olup olmayacağı merak konusu. Yıldız oyuncunun affedilme ihtimali yok denecek kadar zayıf gözükürken iki tarafın da nasıl bir strateji uygulayacağı merakla bekleniyor.

TARAFLAR ORTA YOL BULABİLECEK Mİ?

Yıldız futbolcunun sağlık kontrolünden geçip geçmeyeceği, takımdan ayrı olarak çalışıp çalışmayacağı veya menajer aracılığıyla maddi alacaklarıma yönelik bir orta yol bulunarak Fenerbahçe’den tamamen kopup kopmayacağının ay sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu eğer kadro dışı kararına rağmen kalmakta ısrar ederse Kanarya 2. bir Krasic krizi yaşayabilir.

Büyük umutlarla transfer edilen Sırp yıldız, kendisine kulüp bulması çağrılarını yanıtsız bırakırken 2014-15’te hiç oynamadan A2 takımı ile idmanlara çıkarak yıllık 2.3 milyon Euro almaya devam etmişti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE

Mesut Özil'in sözleşmesinde kadro dışı kalsa dahi çalışmalara A takımla devam etmesine olanak sağlayan özel bir madde bulunuyor. 


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