Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü kutlandı
DÜZCE (AA) - Fenerbahçe'de yeni transfer Mert Hakan Yandaş'a doğum günü kutlaması yapıldı.
Hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertle ekipte, Mert Hakan Yandaş'ın 26. yaş günü nedeniyle pasta kesildi.
Takım arkadaşları ve teknik heyet, oyuncunun yaş günü kutladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda da "Bugün futbolcumuz Mert Hakan Yandaş'ın doğum günü. Mutlu yıllar Mert Hakan!" ifadelerine yer verildi.