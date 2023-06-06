Fenerbahçe’de 'Mehmet Ali Aydınlar' sesleri!
Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de taraftarlar tarafından Ali Koç istifa sesleri bir kez daha yükselirken yerine düşünülen iki isim ise şimdiden dillendirilmeye başlandı. Taraftarlar daha önce Fenerbahçe'de başkanlık için yarışmış ve elini taşın altına koymuş olan Mehmet Ali Aydınlar'ı veya Saadettin Saran'ı Fenerbahçe'de görmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig’de iyi bir başlangıç yakalayan ancak seriyi sürdüremeyen Fenerbahçe‘de şampiyonluk bir kez daha kaçtı. Üst üste başarısız sezon geçiren takım sonrası “Ali Koç” istifa sesleri duyulmaya başlandı. 5 sene boyunca 76 transfer yapan Fenerbahçe’de şampiyonluk gelmemesi kredileri tüketti.
TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETTİ
Beşiktaş derbisinin son bölümünde taraftarlar Ali Koç’u istifaya davet etmiş, sert tezahüratlar yapmıştı. İstifası istenen Başkan Ali Koç’un bu baskıdan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.
AZİZ YILDIRIM SICAK BAKMADI
Bazı kongre üyeleri, eski başkan Aziz Yıldırım’ın dönmesi için baskı yapıyor. Ancak Yıldırım buna sıcak bakmadı. Kulüpte başkan adayı çıkmaması halinde düşük ihtimal de olsa Yıldırım’ın geri dönebileceği konuşuluyor.
SARAN VE AYDINLAR GÜNDEMDE
Ünlü medya patronu ve iş insanı Sadettin Saran, başkanlık görevi için en ciddi aday olarak gözüküyor. Saran, her fırsatta bu görev için hazır olduğunu ifade ediyor.
Daha önce Aziz Yıldırım’la Fenerbahçe başkanlığı için yarışan eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın ismi de kulislerde konuşuluyor. Ancak Aydınlar ismine diğer adaylara nazaran camiada daha soğuk bakılıyor
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