Fenerbahçe’de 'Mehmet Ali Aydınlar' sesleri!

Spor Toto Süper Lig’de iyi bir başlangıç yakalayan ancak seriyi sürdüremeyen Fenerbahçe‘de şampiyonluk bir kez daha kaçtı. Üst üste başarısız sezon geçiren takım sonrası “Ali Koç” istifa sesleri duyulmaya başlandı. 5 sene boyunca 76 transfer yapan Fenerbahçe’de şampiyonluk gelmemesi kredileri tüketti.

TARAFTARLAR İSTİFAYA DAVET ETTİ

Beşiktaş derbisinin son bölümünde taraftarlar Ali Koç’u istifaya davet etmiş, sert tezahüratlar yapmıştı. İstifası istenen Başkan Ali Koç’un bu baskıdan nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

AZİZ YILDIRIM SICAK BAKMADI

Bazı kongre üyeleri, eski başkan Aziz Yıldırım’ın dönmesi için baskı yapıyor. Ancak Yıldırım buna sıcak bakmadı. Kulüpte başkan adayı çıkmaması halinde düşük ihtimal de olsa Yıldırım’ın geri dönebileceği konuşuluyor.

SARAN VE AYDINLAR GÜNDEMDE

Ünlü medya patronu ve iş insanı Sadettin Saran, başkanlık görevi için en ciddi aday olarak gözüküyor. Saran, her fırsatta bu görev için hazır olduğunu ifade ediyor.

Daha önce Aziz Yıldırım’la Fenerbahçe başkanlığı için yarışan eski TFF Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’ın ismi de kulislerde konuşuluyor. Ancak Aydınlar ismine diğer adaylara nazaran camiada daha soğuk bakılıyor

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