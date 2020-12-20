  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
Spor

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-20 17:43:48 -
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında 23 Aralık Çarşamba günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer oyuncuların ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışmasıyla sürdürdüğü idmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladığı aktarıldı.

Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Mauricio Lemos'un özel program dahilinde çalıştığı, Diego Perotti ve Tolga Ciğerci'nin ise çalışmalarını salonda sürdürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın, gümüş ve döviz yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten olay sözler: Önümüzdeki haftadan sonra...
Ekonomi

Altın, gümüş ve döviz yatırımcıları dikkat! Yatırım uzmanı İslam Memiş'ten olay sözler: Önümüzdeki haftadan sonra...

Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, "Yüksek fiyattan altın, gümüş veya döviz almış olanlar; Sabrınızın son aşamasına geldiniz. Ön..
Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var
Gündem

Trump'tan ortalığı karıştan açıklama: Saldırıların arkasında Rusya değil o ülke var

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, cuma akşamı bir radyo programında yaptığı açıklamada, ABD’ye yönelik siber saldırıların arkasında “oldukça..
CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a
Gündem

CHP'li isimden skandal sözler! Teröristbaşı Öcalan'a "Sayın" dedi

CNN Türk'te yayınlanan bir programa konuk olan CHP'li Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan "sayın" diye bahsedince Meh..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay