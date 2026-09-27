Fenerbahçe'de kritik gün!

Fenerbahçe’nin olağan genel kurul toplantısı bugün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Toplantıda yönetimin ibra ve bütçe gündeminin yanı sıra kulübün geleceğine ilişkin önemli projeler de üyelerin oylarına sunulacak.

Samandıra’daki Can Bartu Tesisleri’nin Hazine’ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması, stadyum kapasitesinin artırılması, Fenerbahçe Müzesi ve Maltepe Futbol Akademisi projeleri genel kurulun gündemindeki başlıklar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Kulübünde olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sarı-lacivertli kulübün önemli gündem maddelerinin görüşüleceği toplantı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 10.30'da başladı.

Genel kurulda 1 Mart 2026-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin yönetim ve denetim kurulu faaliyetleri görüşülerek ilgili dönem için ibra işlemleri yapılacak. Ayrıca 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 dönemini kapsayan bütçe üyelerin oylarına sunulacak.

TESİS VE PROJELER GÜNDEMDE

Genel kurulda Fenerbahçe'nin sahip olduğu veya kullanım hakkını elinde bulundurduğu taşınmazlarla ilgili yatırım ve tesis projeleri de ele alınacak. Bu kapsamda Kadıköy'deki eski Kenan Evren Lisesi olarak bilinen taşınmaz üzerinde yapılması planlanan proje ve tarihi binada oluşturulması planlanan Fenerbahçe Müzesi hakkında üyelere bilgi verilecek.

Maltepe Futbol Akademisi projesi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki Metin Aşık binası projesi ve Chobani Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde seyirci kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışma da toplantının gündeminde yer alacak.

SAMANDIRA İÇİN YÖNETİME YETKİ TALEBİ

Toplantının dikkat çeken maddelerinden biri, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'yle ilgili olacak. Samandıra'da bulunan tesislerin Hazine'ye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna gerekli girişimlerde bulunma ve satın alma işlemlerini gerçekleştirme yetkisi verilmesi genel kurulun onayına sunulacak.

Yönetim kuruluna ayrıca kulübün amacı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü kişilerden taşınmaz edinilmesi, kiralanması, satın alınması, tahsis edilmesi ve intifa veya irtifak hakkı tesis edilmesi gibi işlemler için görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi teklif edilecek.