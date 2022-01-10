Fenerbahçe'de kritik gün

Fenerbahçe, ligin ikinci yarısını bu akşam Adana Demirspor maçıyla açıyor. Ancak herkesin aklı fikri yeni gelecek teknik adamda. Joachim Löw ile yönetim arasında görüşmeler yoğun şekilde sürüyor. Taraflar birçok konuda anlaşma sağlasa da kritik bir konuda pazarlıklar tıkandı: Transfer bütçesi... Alman teknik adamın kadroya gerekli takviyeler için geniş bir bütçe istediği, üstelik eldeki oyuncuların da mümkün olduğunca satılmamasını talep etti. Fenerbahçe yönetimi ise oyuncu satmadan büyük bir bütçe oluşturamıyor. yine de yönetim, orta yolun bulunacağı konusunda ümitli. Bugün Löw ile bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

Diğer aday olan Slaven Bilic, Beijing Guoan ile olan sözleşmesini resmen feshetti. çin ekibi, koronavirüsün futbolu etkilemesi nedeniyle Hırvat çalıştırıcının ayrılık kararı aldığını bildirdi. Fesih haberinden sonra gelen bir iddia, daha da büyük heyecana neden oldu. Koç Grubu’na ait bir özel uçağın Çin’e gittiği önesürüldü. Hırvat basınında yer alan haberlerde de Fenerbahçe ile Bilic’in el sıkıştığı belirtildi.

Teknik direktör konusunu bir an önce sonuçlandırmak isteyen yönetimin, bugün önemli bir adım atabileceği belirtildi.