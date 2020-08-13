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Spor

Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!

Fenerbahçe'den Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre bir futbolcu ve bir teknik ekip çalışanında koronavirüs çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 23:36:00 - 2020-08-13 23:40:07
Fenerbahçe'de koronavirüs vakası!

2019 - 2020 sezonunu 53 puan ile 7. sırada bitiren Türkiye'nin köklü takımlarından Fenerbahçe'de koronavirüs şoku yaşandı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre 2 isimde koronavirüs tespit edildi.

Yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesislerinde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlara koronavirüs tesitinin yapıldığı belirtilirken, test sonuçlarına göre profesyonel futbol takım oyuncularından birinin ve teknik ekipte bir çalışanın testinin pozitif çıktığı ifade edildi.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcunun ve teknik ekip çalışanının isimleri verilmezken, tedavilerinin başlandığı ve ev izolasyonuna alındığı duyuruldu.

 

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